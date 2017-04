Windpark am Ranzenkopf Baubeginn trotz Klage?

Windpark am Ranzenkopf

Macht der Kreistag Bernkastel-Wittlich heute den Weg frei für den Bau von elf weiteren Windrädern am Ranzenkopf? Eine riskante Entscheidung. Denn noch laufen Gerichtsverfahren gegen den Windpark.

Weitere Windräder am Ranzenkopf sollen nach dem Willen der Kreisverwaltung bald gebaut werden (Symbolbild)

Es geht um sechs Windräder im Windpark Staatsforst Wintrich (Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues) und fünf Windräder im Windpark Staatsforst Morbach. Betreiber und Bauherr der elf Windräder ist die "Windpark am Ranzenkopf GmbH". An dieser Gesellschaft ist auch der Landkreis Bernkastel-Wittlich mit zehn Prozent beteiligt.

Ende vergangenen Jahres wurden bereits Bäume für den Bau der Windräder gefällt. Dagegen klagte der Naturschutzbund NABU. Das Verwaltungsgericht Trier verhängte in einem Eilverfahren zunächst einen Rodungsstopp. Wenig später entschied das Gericht, dass die Windräder gebaut werden dürfen. Dagegen legte der NABU Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht (OVG) in Koblenz ein. Eine Entscheidung der Koblenzer Richter steht noch aus. Sollte der NABU alle Rechtsmittel ausnutzen und sogar bis vor das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig (BVerwG) ziehen, könnte sich das über Jahre hinziehen.