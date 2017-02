Urteil zu Kampfhund in der Eifel 1.000 Euro Steuer sind rechtens

Urteil zu Kampfhund in der Eifel

Der Besitzer des Hundes wohnt im Eifelort Schüller in der Verbandsgemeinde Obere Kyll. Er soll 1.000 Euro Hundesteuer pro Jahr bezahlen. Dagegen klagte er vor dem Oberverwaltungsgericht in Koblenz. Seiner Meinung nach ist der Steuersatz überhöht. Die Steuerhöhe habe erdrosselnde Wirkung und führe letztlich zu einem Verbot der Haltung gefährlicher Hunde. Dies ergebe sich unter anderem aus dem Verhältnis zum Steuersatz für "normale" Hunde. Für einen "normalen" Hund werden in Schüller 60 Euro Hundesteuer im Jahr fällig.