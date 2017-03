Pkw-Maut kommt Enttäuschung in der Großregion

Oliver Paasch, der Ministerpräsident der deutschsprachigen Gemeinschaft in Belgien (DG), hatte bis zuletzt gehofft, dass die Pkw-Maut doch noch im Bundesrat scheitert oder zumindest verzögert wird – am Freitagvormittag wurde er eines Besseren belehrt. Auch die Menschen in Ostbelgien müssen demnächst Geld zahlen, wenn sie über die Autobahn nach Deutschland fahren. "Wir sind sehr enttäuscht hier in Ostbelgien, in der Grenzregion Euregio-Maas-Rhein", so Paasch. "Ich glaube, dass solche Zeichen in Zeiten der Krise kontraproduktiv sind. Hier werden Grenzen aufgebaut, die wir durch grenzüberschreitende Zusammenarbeit, durch vielfältige Formen, durch Freundschaften, die entstanden sind, längst überwunden hatten."