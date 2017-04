Nach Unfall mit zwei Toten an der Mosel Autofahrerin wegen Mordes vor Gericht

Der Unfall passierte im April vergangenen Jahres auf der Bundesstraße 53 bei Ürzig an der Mosel. An dem Abend war die Frau laut Anklage zusammen mit ihrem 34-jährigen Freund und einer weiteren Frau mit ihrem Auto an der Mosel unterwegs. Plötzlich lenkte sie ihren Wagen in den Gegenverkehr - es kam zu einem Frontalzusammenstoß. Der Freund und die Mitfahrerin starben am Unfallort, der Fahrer des anderen Autos wurde verletzt.