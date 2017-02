Lieferengpass in der Region Trier Antibiotika werden knapp

Bei der Versorgung mit Antibiotika besteht nach Darstellung von Experten eine sehr hohe Abhängigkeit vor allem von Herstellern in China. Diese halten demnach bereits wesentliche Teile der gesamten Weltmarktproduktion. Studien zeigten, wie sehr die Antibiotika-Versorgung in Deutschland bereits am Tropf Chinas hänge. Falle eines dieser Unternehmen in Fernost aus, seien Versorgungsengpässe die logische Folge. "Angesichts weltweit zunehmender geopolitischer Spannungen sollten wir sicherstellen, dass der Erste-Hilfe-Koffer im Ernstfall in Europa steht," so der Pharmaverband Pro Generika.