Künstler will Trier Statue schenken Nach Marx jetzt auch Guildo

Weil Trier bald eine riesige Karl-Marx-Statue bekommt, will sich auch Schlägersänger Guildo Horn in seiner Heimatstadt ein Denkmal setzen. Alles soll "ganz demokratisch" ablaufen.

So könnte sie aussehen: Guildo Horn will seiner Geburtsstadt Trier eine Horn-Statue schenken

Guildo Horn will seiner Heimatstadt etwas Gutes tun. "Ich möchte Trier eine Horn-Statue schenken", sagte der Entertainer am Mittwoch in Trier. Anlass sei das Jubiläum seiner Teilnahme beim Eurovision Song Contest ("Guildo hat euch lieb"), die sich 2018 zum 20. Mal jährt.

Abstimmung auf Facebook

Im nächsten Jahr soll in Trier eine große Karl-Marx-Statue aufgestellt werden. Dabei handelt es sich um ein Geschenk der Volksrepublik China zum 200. Geburtstag von Marx, der - wie auch Guildo Horn - in Trier geboren wurde. "Ich wollte nicht warten, bis vielleicht erst in 200 Jahren jemand auf die Idee kommt, mir eine Statue zu widmen", sagte Horn. Und wie wird sie aussehen? "Sie soll mir ähneln. Was die Gestaltung angeht, zeigen wir uns in jeder Hinsicht offen für Ideen", sagte der 54-Jährige. Er werde demnächst seine Fans über seine Facebook-Seite befragen. "Also ganz demokratisch."

Fast 20 Jahre her: Guildo Horn singt 1998 auf dem Hauptmarkt in Trier wenige Tage vor seinem Auftritt beim ESC

"Piep Piep Piep Fest" geplant

Dass die Chinesen Trier eine 5,50 Meter hohe Statue (inklusive Sockel) schenken wollten, findet Horn "eine gute Idee". "Warum sollen die Chinesen immer nur uns kopieren?" Er würde seine Statue am liebsten in Trier-Nord aufstellen. "Denn da komme ich her." Wahlweise im Nordbad mit Moselblick. Oder im Moselstadion in der Fanmeile der Eintracht-Trier-05-Fans. Dazu soll es in jedem Fall einen Festakt und ein großes "Piep Piep Piep Fest" geben.

Entscheidung im Stadtrat?

Triers Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD) sagte, Statuen würden prinzipiell "zum Gedenken an herausragende, verstorbene Persönlichkeiten errichtet". Horn erfreue sich glücklicherweise bester Gesundheit. Es könne aber auch Ausnahmen vom Prinzip geben, zumal Guildo Horn "eine absolute Ausnahmepersönlichkeit" sei. "Vorstellbar ist also schon, dass sich analog zur Karl-Marx-Statue der Trierer Stadtrat bald mit Größe, künstlerischer Gestaltung und Standort einer Guildo-Horn-Statue beschäftigen wird", sagte er.

Der Auftritt von Guildo Horn beim Song Contest in Birmingham 1998: