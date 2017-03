Die Kritik an der geplanten Karl-Marx-Statue in Trier reißt nicht ab. Die Union der Opferverbände Kommunistischer Gewaltherrschaft bezeichnet das Verhalten des Stadtrates als "dekadent und abstoßend".

Zuvor hatte bereits die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte dem Trierer Stadtrat vorgeworfen, die Menschenrechtsverletzungen in China zu ignorieren. Viele Journalisten und Menschenrechts-Anwälte säßen dort im Gefängnis. Außerdem werde die Zahl der Todesurteile in China geheim gehalten. In einer Pressemitteilung der Gesellschaft heißt es, die Annahme der Marx-Statue sei "peinlich". Das Sprichwort sage, einem geschenkten Gaul schaue man nichts ins Maul. Trier hätte in diesem Fall eine Ausnahme machen sollen. "Was sehen wir, wenn wir China ins Maul schauen? Wir sehen fortgesetzte gravierende Menschenrechtsverletzungen", heißt es.