Dummy von geplanter Skulptur Trier stellt Karl-Marx-Modell auf

Es handelt sich um einen hölzernen Schattenriss in Originalgröße. Das Modell steht nur für einen Tag auf dem Simeonstiftplatz. Am Donnerstag wird die Attrappe wieder abgebaut. Die geplante Marx-Statue wird nach Angaben der Stadt inklusive des Sockels sechs Meter dreißig hoch sein. Die Statue ist so hoch, weil der chinesische Künstler Wu Weishan die Idee hatte, dass der Kopf der Statue und das Dach des nahegelegenen ehemaligen Marx-Wohnhauses in der Simeonstraße auf einer Höhe liegen sollen.

Größe und Standort des geplanten Denkmals in der Nähe der Porta Nigra haben Kritik ausgelöst. Viele Trierer halten den XXL-Marx für zu groß und zu imposant. Die Statue zeigt Karl Marx im Gehrock des 19. Jahrhunderts, der mit einem Buch unter dem Arm in forschem Schritt nach vorne schreitet.

Karl Marx, einer der geistigen Väter des Kommunismus, wurde am 5. Mai 1818 in Trier geboren und verbrachte die ersten 17 Jahre seines Lebens in der Moselstadt. Das Land Rheinland-Pfalz und die Stadt Trier planen zum Jubiläumsjahr eine große Ausstellung in Trier. Der Stadtrat will voraussichtlich am 13. März über die Annahme des Riesen-Geschenks aus China entscheiden.