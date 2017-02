Bundesanwaltschaft ermittelt Taliban-Kämpfer in der Eifel verhaftet

Taliban-Kämpfer in der Eifel verhaftet

Im nördlichen Rheinland-Pfalz haben Ermittler einen mutmaßlichen Taliban-Kämpfer festgenommen. Der 21-Jährige sitzt in Untersuchungshaft. Er soll in Afghanistan für die Taliban gearbeitet haben.

Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe

Der Mann ist 21 Jahre alt und stammt aus Afghanistan. Der " Trierische Volksfreund" berichtet, er habe in der Eifel in der Region Prüm gelebt. Das wollte die Bundesanwaltschaft nicht bestätigen, laut den Ermittlern erfolgte die Festnahme bereits Ende Januar im nördlichen Rheinland-Pfalz. Die Bundesanwaltschaft beschuldigt den Mann, sich vor drei Jahren in Afghanistan den Taliban angeschlossen zu haben.