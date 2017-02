Bundesanwaltschaft ermittelt Angeblich Taliban-Kämpfer in der Eifel verhaftet

Angeblich Taliban-Kämpfer in der Eifel verhaftet

Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe

Der Mann soll 21 Jahre alt sein und aus Afghanistan stammen. Der "Volksfreund" berichtet weiter, er habe in der Eifel in der Region Prüm gelebt. Die Bundesanwaltschaft beschuldige ihn, sich vor drei Jahren in Afghanistan den Taliban angeschlossen zu haben. Dort habe er zeitweise als Leibwächter eines Kämpfers gearbeitet, der als Vollstrecker von Todesurteilen gelte.