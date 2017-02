"Aktion Rote Hand" in Trier Gegen Missbrauch von Kindern als Soldaten

Schätzungsweise 250.000 Kindersoldaten kämpfen weltweit in Kriegen. Mit der "Aktion Rote Hand" soll auf ihr Schicksal aufmerksam gemacht werden. Auch in Trier wurden Handabdrücke gesammelt.

Am Montagmittag übergaben Schülerinnen und Schüler sowie verschiedene Initiativen mehr als 2.400 rote Handabdrücke an Triers Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD). Er versprach, die in Trier gesammelten roten Hände an politisch Verantwortliche der Bundesregierung weiterzuleiten.