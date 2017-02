Toter Mann im Unterholz Müllsammler findet Leiche bei Nußbach

In einem Waldstück im Landkreis Kusel hat ein Müllsammler die Leiche eines Mannes gefunden. Ob es sich um den vermissten Mountainbiker aus Rockenhausen handelt, ist nicht klar.

Ein Müllsammler habe den leblosen Körper am Samstag im Unterholz bei Nußloch (Landkreis Kusel) entdeckt, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Westpfalz am Sonntag. In der Nähe habe ein Mountainbike gelegen. Die Todesursache ist noch unklar.