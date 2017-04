Tipps und Stauprognosen zum Ferienstart So wappnen Sie sich für den Osterverkehr

Pünktlich zum Beginn der Osterferien dürfte es wieder voll werden auf den Autobahnen. Worauf zu achten ist und wo es besonders kritisch wird, erfahren Sie hier.

Am ersten Ferienwochenende machen sich wieder viele Urlauber auf den Weg

In Rheinland-Pfalz liegen die Hauptreiserouten generell entlang der A61 und der A3. Dort kann es an an den Hauptreisetagen zu Staus und Verkehrsbeeinträchtigungen kommen, sagt Herbert Fuss vom ADAC Mittelrhein. Zu beachten ist, dass es auch noch zusätzlich einige Baustellen im Land gibt.

Auf der A61 zwischen der Anschlussstelle Gundersheim und dem Autobahnkreuz Alzey laufen Brückeninstandsetzungsarbeiten. Zwischen der Anschlussstelle Koblenz/Dieblich und der Anschlussstelle Koblenz/Waldesch gibt es ebenfalls eine Baustelle.

Vorsicht Baustellen in Rheinland-Pfalz

Betroffen ist auch die A6 zwischen dem Autobahndreieck Kaiserslautern und der Anschlussstelle Kaiserslautern-West. Dort wird die Autobahn ausgebaut. Sanierungsarbeiten gibt es zwischen der Anschlussstelle Grünstadt und der Anschlussstelle Enkenbach-Alsenborn.

Auch auf der A63 wird an mehreren Stellen die Fahrbahn in Stand gesetzt. Und zwar zwischen der Anschlussstelle Erbes-Büdesheim und der Anschlussstelle Göllheim,

sowie zwischen der Anschlussstelle Freimersheim und der Anschlussstelle Kirchheimbolanden. Außerdem wird zwischen der Anschlussstelle Saulheim und dem Autobahnkreuz Alzey die Fahrbahn erneuert.

Baustellen gibt es auch auf der A65 zwischen der Anschlussstelle Landau-Nord und der Anschlussstelle Landau-Süd und zwischen der Anschlussstelle Neustadt/Weinstraße und der Anschlussstelle Dannstadt-Schauernheim. Mitte April beginnt auf der A48 zwischen Ochtendung und Koblenz-Nord die Erneuerung der Fahrbahn in Fahrtrichtung Koblenz, heißt es beim Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz auf Anfrage.

Kein großes Stauchaos zu erwarten

Das Verkehrsaufkommen dürfte an allen Tagen entsprechend hoch sein, prognostiziert Fuss. Am Freitag werden seiner Meinung nach besonders die Ballungszentren betroffen sein. Am Samstag die Strecken in Richtung Alpen. Doch das große Stauchaos werde wohl ausbleiben, so der ADAC-Experte. Denn nicht jeder fahre zu Ostern weg.

Lieber entspannt in die Ferien starten

Vor einer längen Autofahrt direkt nach Feierabend rät Fuss aber ab. Es sei besser am Samstag oder am Sonntagmorgen in den Urlaub aufzubrechen. Acht geben sollten die Autofahrer auch auf die Motorradfahrer, die das schöne Wetter am Wochenende für eine Spritztour nutzen werden. Mit ihnen ist auf den Bundes- und Landstraßen, aber auch auf den Autobahnen zu rechnen. Außerdem werden wieder viele Wohnwagen unterwegs sein, warnt Fuss, denn auch in den Niederlanden und Dänemark beginnen die Osterferien. Wer in die Alpen zum Skifahren fährt, sollte noch die Winterreifen drauf lassen.

Reiseverkehr in Großstädte und Skigebiete

Knubbeln wird sich der Verkehr voraussichtlich auch rund um den Frankfurter Flughafen, warnt Fuss. Ein erhöhtes Verkehrsaufkommen außerhalb von Rheinland-Pfalz erwartet er auf der A1 von Hamburg bis Köln, auf der A2 von Berlin über Hannover Richtung Dortmund, auf der A3 von Oberhausen bis Passau und rund um München, auf der A5 von Frankfurt Richtung Basel, auf der A6 von Kaiserslautern über Nürnberg in Richtung Salzburg, sowie auf der A7 bis Füssen in Richtung der Skigebiete. Auf der A8 hinter Karlsruhe ist mit Baustellen zu rechnen.