Tarifstreit im öffentlichen Dienst beigelegt Lohnplus auch für Beamte in Rheinland-Pfalz

Der Tarifstreit im öffentlichen Dienst der Länder ist beigelegt: Die Gewerkschaften handelten für die 800.000 Angestellten ein Lohnplus in zwei Schritten aus. Rheinland-Pfalz will das Ergebnis auch auf die Beamten übertragen.

Die Tarifparteien einigten sich am Freitagabend in Potsdam in ihrer dritten Tarifrunde auf einen Lohnanstieg von zwei Prozent in diesem sowie weiteren 2,35 Prozent in kommenden Jahr. Es soll außerdem eine schrittweise bessere Bezahlung angestellter Lehrer geben.