Tarifstreit im öffentlichen Dienst Am Mittwoch neue Warnstreiks

Die Warnstreiks im öffentlichen Dienst werden ausgeweitet. Am Mittwoch legen mehr als 1.600 Länderbeschäftigte in Rheinland-Pfalz ihre Arbeit nieder. Darunter Krankenhaus-Mitarbeiter und Angestellte bei der Polizei.

Ab Mittwoch soll im Öffentlichen Dienst in Rheinland-Pfalz gestreikt werden. Die Gewerkschaften betonen, es gehe ihnen um bessere Rahmenbedingungen - in erster Linie ums liebe Geld. Sechs Prozent mehr sollen es sein, was die Finanzministerin ablehnt.

Wie die Gewerkschaft ver.di am Montag mitteilte, beteiligen sich an den vorübergehenden Streiks auch Mitarbeiter der Ministerien, des Landesbetriebs Mobilität, der Universitäten und pädagogische Fachkräfte. Zu den Warnstreiks hatten auch die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), Gewerkschaft der Polizei (GdP) sowie der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) Rheinland-Pfalz aufgerufen. Am Mittwochnachmittag soll es in der Mainzer Innenstadt eine Kundgebung geben. Die ersten Warnstreiks hatte es vor zehn Tagen gegeben.