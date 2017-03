Tag des Waldes "Rheinland-Wald" - das Bundesland der Bäume

Rheinland-Pfalz ist eines der waldreichsten Bundesländer: Fast die Hälfte der Landesfläche ist mit Wald bedeckt. Doch ab wann ist ein Wald ein Wald? Das ist in Deutschland - natürlich - genau geregelt.

Noch sieht es nicht überall im Wald so aus, aber bald!

Übergeordnet festgeschrieben ist das zunächst im Bundeswaldgesetz. Dort heißt es in Paragraph zwei: Ein Wald ist eine Fläche der Erdoberfläche, die mit Bäumen bedeckt ist. So weit, so gut - aber reichen dafür schon zwei bis drei Bäume aus? Natürlich nicht. Im Waldgesetz ist auch festgelegt, dass ein Wald eine Mindestfläche abdecken muss. Und diese unterscheidet sich von Bundesland zu Bundesland.

Am 21. März ist traditionell der "Internationale Tag des Waldes". Er wurde 1971 von der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) als Reaktion auf die globale Waldvernichtung ins Leben gerufen.

Bäume machen noch keinen Wald

Für Rheinland-Pfalz hält das Landeswaldgesetz folgende Definition bereit: "Wald im Sinne dieses Gesetzes ist jede mit Waldgehölzen bestockte zusammenhängende Grundfläche ab einer Größe von 0,2 Hektar und einer Mindestbreite von zehn Metern." Und Bäume sind dem Gesetz zufolge nicht zwangsläufig eine Voraussetzung für einen Wald - denn auch kahl geschlagene oder verlichtete Grundflächen, Lichtungen oder Waldwiesen gelten als Wald.

Rheinland-Pfalz ist deutschlandweit zusammen mit Hessen die Nummer eins in Sachen Waldreichtum. Auch im Nachbarbundesland sind 42 Prozent der Landesfläche bewaldet. In Rheinland-Pfalz entfallen auf einen Einwohner 2.100 Quadratmeter Wald - insgesamt sind 8.400 Quadratkilometer Fläche per Definition Wald.

Laubwald dominiert

Karte des Waldvorkommens in Rheinland-Pfalz

Und der besteht hier zum größten Teil aus Buchen und Eichen: Den Angaben der Landesforsten Rheinland-Pfalz zufolge belegen diese beiden Baumarten mit jeweils knapp über 20 Prozent die Plätze eins und zwei. Knapp dahinter rangiert mit etwas unter 20 Prozent die Fichte. Die Kiefer folgt mit knapp zehn Prozent, danach wird es kleinteilig: Birke, Tanne und Lärche spielen in Rheinland-Pfalz eine untergeordnete Rolle. Insgesamt haben die Laub- gegenüber den Nadelbäumen im Land den Ergebnissen der Bundeswaldinventur (BWI) von 2012 zufolge mit 58,7 Prozent deutlich die Nase vorne (38,8 Prozent).

Besitz klingt in Zusammenhang mit Wäldern zunächst befremdlich - schließlich sind Wälder in der Regel frei zugänglich. Doch auch hier ist Wald nicht gleich Wald. In Rheinland-Pfalz befindet sich ein Großteil in der Hand von Kommunen oder Körperschaften, nämlich 46,1 Prozent. Ziemlich genau ein Viertel gehört dem Land, der so genannte Staatswald (25,6 Prozent). Nur 1,6 Prozent des hiesigen Waldes befinden sich im Besitz des Bundes. Und der Rest, 26,7 Prozent, ist Privatbesitz.

Gewichtiger Wirtschaftsfaktor