Sturm auf die Rathäuser Närrische Weiber sind an der Macht

Seit 11:11 Uhr ist die Straßenfastnacht im Land in vollem Gange. Die närrischen Weiber haben begonnen, die Macht im Land zu übernehmen. In Mainz trotzen mehr als tausend Närrinnen dem aufziehenden Sturm.

In Bitburg ist das Rathaus für die tollen Tage fest in weiblicher Hand

In Mainz begann die Weiberfastnacht um 11:11 Uhr rund um den Fastnachtsbrunnen am Schillerplatz mit lautstarken "Helau"-Rufen. Teufelinnen, Nonnen, Biene Maja und Einhörner bevölkerten den traditionsreichen Platz. Später wird auf der "LU" - der Ludwigstraße - mit einem "Weibertanz" weitergefeiert.

Zu den Höhepunkten der Weiberfastnacht an der Nahe gehört der Narrenkäfig in Bad Kreuznach, der ebenfalls um 11.11 Uhr auf dem Kornmarkt geöffnet wurde.

Bei den Möhnen im Norden des Landes geht die Weiberfastnacht erst um 14.11 Uhr so richtig los. Möhnen - so nennen sich im Norden des Landes die jecken Damen. Der größte Möhnen-Verein Deutschlands hat seinen Sitz in Mühlheim-Kärlich. Insbesondere die Möhnen müssen ihre Perücken dieses Jahr gut feststecken: Besonders am Nachmittag und im Norden des Landes kann es laut Vorhersage sehr stürmisch werden.

Mit der Weiberfastnacht drängt das närrische Treiben an Mosel, Nahe und Rhein am Donnerstag vom Saal auf die Straßen.

Zu den Hochburgen der Weiberfastnacht in Rheinland-Pfalz gehört auch Trier, wo rund um den Hauptmarkt "et Trömmelche jeht". Hier stürmten die Frauen unter "Halaudi"-Rufen das Rathaus und übernahmen das Regiment. In Bernkasel-Kues haben ebenfalls am Vormittag die Möhnen das Rathaus des Stadtbürgermeisters gestürmt und die Stadtkasse geplündert. Auch in Wittlich schlug um 11.11 Uhr die Stunde der Erstürmung des Alten Rathauses - hier steigen die Frauen über eine lange Leiter ein, um die Macht zu übernehmen.