Neue Studie der Mainzer Uniklinik Wie Fluglärm die Blutgefäße schädigt

Für eine Studie beschallten die Forscher Mäuse bis zu vier Tage lang mit dem an- und abschwellenden Lärm von Flugzeugen. Bereits nach einer Nacht konnten sie stark veränderte Gefäßfunktionen belegen. "Wir glauben, dass diese Studie wirklich einen Durchbruch in der Lärmforschung darstellt", sagte der Medizin-Professor Thomas Münzel, einer der Initiatoren des Forschungsprojekts, am Freitag in Mainz. Die Ergebnisse wurden im "European Heart Journal" veröffentlicht.