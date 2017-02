Steinmeier wird neuer Bundespräsident Gratulationen aus Rheinland-Pfalz

Der Mainzer Landtagspräsident Hendrik Hering (SPD) würdigte Steinmeier nach der Wahl am Sonntag als "den richtigen Mann zur richtigen Zeit im richtigen Amt". In Zeiten von zunehmendem Populismus, Nationalismus, Protektionismus und EU-Skepsis bilde er einen Gegenpol. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) würdigte, dass Steinmeier mit seiner "kompetenten und besonnenen Politik" hohe Anerkennung über Parteigrenzen hinweg erfahre.

Ihr Parteikollege Christian Baldauf hingegen stimmte nicht für Steinmeier als Bundespräsident. "Bei Herrn Steinmeier sehe ich persönliche Defizite, die mich dazu bewogen haben, ihn für dieses Amt nicht zu unterstützen", sagte der rheinland-pfälzische CDU-Fraktionsvize während der Bundesversammlung in Berlin. Zur Begründung seiner Ablehnung verwies Baldauf auf die für ihn unrühmliche Rolle Steinmeiers im Fall Kurnaz. Zudem deutete er an, dass Steinmeier in seinen Augen auch an der Abwahl des damaligen SPD-Vorsitzenden Kurt Beck beteiligt gewesen sei.