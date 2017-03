Sperrung der A61 Lkw-Fahrer stirbt bei schwerem Unfall

Schwerer Unfall auf der A61 in Richtung Koblenz: Ein Lkw-Fahrer übersah ein Stauende, schob vier Lastkraftwagen ineinander und wurde tödlich verletzt. Die Autobahn ist voll gesperrt.

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall am Donnerstagmorgen gegen 10:50 Uhr nahe Mutterstadt. Der 32-Jährige Lkw-Fahrer aus Karlsruhe fuhr ungebremst in den Rückstau eines Pkw-Unfalls und schob vier Lkw zusammen. Der 32-Jährige wurde im Führerhaus eingeklemmt und tödlich verletzt.

Die A61 am Kreuz Ludwigshafen in Richtung Koblenz ist auch nachmittags voll gesperrt, da die Fahrbahn gereinigt werden muss. Die Polizei rät, am Autobahnkreuz Speyer abzufahren und weiter über die B9 bis zum Autobahnkreuz Oggersheim und von dort auf die A650 bis zur A61 zu fahren.