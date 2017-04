Spendenaffäre um Ex-Agent Mauss CDU akzeptiert Strafzahlung

Mauss war vor allem in den 1970er-, 1980er- und 1990er-Jahren als Geheimagent aktiv. Er hat für verschiedene private Auftraggeber und Behörden als verdeckter Ermittler gearbeitet, unter anderem für das Bundeskriminalamt und den Verfassungsschutz. Er selbst bezeichnet sich als ersten Undercover-Agenten Deutschlands. Unter anderem soll er 1975 an der Rückführung des Kölner Domschatzes beteiligt gewesen sein, außerdem an Geiselbefreiungen in Südamerika sowie an Verhandlungen mit der Hisbollah und Operationen gegen die Rote Armee Fraktion (RAF). Mauss wohnt im Norden von Rheinland-Pfalz.