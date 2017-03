Sondersitzung zum Pensionsfonds Klöckner sieht "Verfassungsbruch in Serie"

Wie geht es weiter mit dem Pensionsfonds in Rheinland-Pfalz? Wird er aufgelöst? Wie werden die Beamtenpensionen gesichert? Das diskutiert der Landtag jetzt in einer Sondersitzung.

Sondersitzung zum verfassungswidrigen Pensionsfonds Livestream aus dem Landtag Mit dem Urteil des Verfassungsgerichtshofs zum Pensionsfonds der Landesregierung wird sich der Landtag heute ab 13 Uhr in einer Sondersitzung beschäftigen. Der SWR überträgt live.

Den Anfang machte die CDU-Fraktionsvorsitzende Julia Klöckner. Sie warf der Landesregierung vor, seit vielen Jahren in Serie die Verfassung zu brechen. Der Koblenzer Verfassungsgerichtshof (VGH) habe diesen Verfassungsbruch vor zwei Wochen "höchstrichterlich nachgewiesen". Und das schade der Demokratie. Denn das Vertrauen in die Demokratie hänge auch davon ab, ob Regierende sich an Recht und Gesetz halten.

Sie habe den Eindruck, so Klöckner, dass die Landesregierung dem Verfahren und dem Urteil nicht die nötige Bedeutung beimesse. Von Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) habe man dazu noch kein Wort gehört. Auch die Sondersitzung habe man im Vorfeld als Spielchen abgetan - dabei sei das, so Klöckner, Parlamentarismus und ein Dienst an der Bevölkerung. Sie schloss mit der Forderung an Dreyer und Finanzministerin Doris Ahnen (SPD), diese Art von Pensionsfonds zu beenden und Haushaltsdisziplin an den Tag zu legen.

CDU brachte Stein ins Rollen

Der rheinland-pfälzische Verfassungsgerichtshof hatte am 22. Februar geurteilt, dass der Pensionsfonds des Landes in seiner jetzigen Form verfassungswidrig ist - für die CDU ein Paukenschlag. Sie war es auch, die den Stein in Sachen Pensionsfonds ins Rollen gebracht hatte, als sie vor zwei Jahren vor Gericht zog. Die CDU war es auch, die die heutige Sondersitzung beantragte.

Verfassungswidriger Finanzkniff

Eigentlich steckt hinter der Einrichtung des Pensionsfonds eine gute Idee: Der Fonds war 1996 eingerichtet worden, um Rücklagen für die Altersversorgung der Beamten zu schaffen. Für jeden neu eingestellten Beamtenwurde ein Teil des Gehalts in den Fonds einbezahlt.

2006 unter Ministerpräsident Kurt Beck und FinanzministerIngolf Deubel (beide SPD) griff die Landesregierung jedoch zu einem Trick: Sie lieh sich Geld aus dem Pensionsfonds, verbuchte es als Investitionen und machte neue Schulden, was der Verfassungsgerichtshof in seinem Urteil als nicht verfassungsgemäß einstufte.