Sondersitzung zum Hahn Landtag will Verkauf endgültig beschließen

Landtag will Verkauf endgültig beschließen

In einer Sondersitzung will der rheinland-pfälzische Landtag heute den Verkauf des Hunsrück-Flughafens Hahn endgültig besiegeln. Die Diskussion um den geplatzten ersten Deal ist damit aber noch nicht beendet.

Der Landtag tritt am Vormittag zusammen. Die Abgeordneten entscheiden über den Gesetzentwurf der Landesregierung zum Verkauf des Airports an die chinesische HNA Airport Group GmbH und die pfälzische Firma ADC. Das Gesetz regelt die Details zur Übergabe der Landesanteile an die beiden Privatunternehmen. Ohne Einwilligung des Landtags kommt der Deal nicht zustande.