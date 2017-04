Sondersitzung zum Hahn CDU will Verkauf nicht zustimmen

Schlagabtausch zwischen Opposition und Landesregierung zum Verkauf des Flughafens Hahn: Die CDU will dem Verkaufsgesetz nicht zustimmen, weil zu viele Fragen unbeantwortet seien. In einer Sondersitzung berät der rheinland-pfälzische Landtag zur Stunde, ob der Flughafen mehrheitlich an die chinesische HNA-Gruppe geht.

Eröffnet wurde die Debatte von CDU-Fraktionsvize Alexander Licht. Er kritisierte den geplanten Verkauf an die chinesische HNA-Gruppe mit deutlichen Worten: "Bis heute sind wir nicht in der Lage den Geschäftsplan des Käufers zu bewerten." Viele Angaben seien nur geschwärzt von der Regierung zur Verfügung gestellt worden. Eine Vermögens- und Finanzplanung fehle etwa vollständig. Es gebe viele offene Fragen zum Verkauf. "Vielleicht ist die HNA die beste Option. Für die Region würde ich mir das wünschen. Aber die Möglichkeit das zu überprüfen, wurde dem Parlament vorenthalten."

Fraktionschefin Julia Klöckner schlug in dieselbe Kerbe: "Sie haben uns keinen Grund geliefert, dass wir Ihnen vertrauen können." Keine einzige Nachfrage der CDU sei beantwortet worden. Die Landesregierung habe die CDU nicht ernstgenommen. Auch die AfD kritisierte, dass das Parlament nur unzureichend Einblick in die Verkaufsunterlagen bekommen habe.

Auf die möglichen Zusatzkosten nach dem Verkauf legte die AfD-Fraktion den Fokus ihrer Kritik. Es seien bis zu 75 Millionen Euro an weiteren Ausgaben für den Steuerzahler zu befürchten, sagte Fraktionschef Uwe Junge. "Bei einem derartigen Minusgeschäft fragt man sich, wo der Mehrwert für das Land und den Bürger steckt." Im Privaten würde niemand so einen Vertrag abschließen. Deshalb werde sich die AfD bei der Abstimmung enthalten.

Die Abgeordneten entscheiden über den Gesetzentwurf der Landesregierung zum Verkauf des Airports an die chinesische HNA Airport Group GmbH und die pfälzische Firma ADC. Das Gesetz regelt die Details zur Übergabe der Landesanteile an die beiden Privatunternehmen. Ohne Einwilligung des Landtags kommt der Deal nicht zustande.

CDU-Fraktionsvize Licht ging auch auf den Bericht des Landesrechnungshofs vom Montag ein, der dem Innenministerium mangelnde Sorgfalt beim gescheiterten, ersten Verkaufsversuch an das chinesische Unternehmen SYT. "So ein Bericht führt in jedem Konzern fast automatisch zur Entlassung", sagte Licht. "Ich fürchte, entlassen werden nur Mitarbeiter am Flughafen."