Schwerer Unfall in der Eifel Feuerwehr rettet eingeklemmten Autofahrer

Schwerer Unfall in der Eifel

Bei einem Unfall bei Speicher (Eifelkreis Bitburg-Prüm) ist am späten Freitagabend ein Autofahrer schwer verletzt worden. Er wurde unter seinem Pkw eingeklemmt.

Nach Angaben der Polizei verlor der 46-Jährige auf der Landstraße zwischen dem Kreisel Speicher und der Landstraße 46 in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und rutschte rechts die Böschung hinunter. Anschließend geriet er in einen Wasserlauf und in den angrenzenden Wald, wo sich sein Wagen überschlug.