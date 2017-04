Schwerer Unfall auf B48 in der Pfalz Zwei Motorradfahrer bei Zusammenstoß getötet

Schwerer Unfall auf B48 in der Pfalz

Beim Zusammenstoß zweier Motorräder sind am Samstag zwei Menschen ums Leben gekommen. Die Motorräder kamen sich laut Polizei auf der B48 bei Hochspeyer entgegen und krachten frontal ineinander. Warum, ist noch unklar.

Die Motorräder seien nach dem Unfall am Samstagnachmittag völlig ausgebrannt. Wie ein Polizeisprecher am Samstagabend mitteilte, waren an dem Unfall auf der Bundesstraße bei Hochspeyer im Kreis Kaiserslautern keine weiteren Fahrzeuge beteiligt. Die Staatsanwaltschaft beauftragte einen Gutachter, der den genauen Unfallhergang rekonstruieren soll.