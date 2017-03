Schwarze Null in Rheinland-Pfalz 2018 möglich? Steuerzahlerbund fordert Kita-Gebühren

Der größte Sparposten für den Bund der Steuerzahler sind die geplanten Zuführungen von insgesamt 140 Mio. Euro an den Pensionsfonds in 2017/2018. Er solle komplett gestrichen werden, so der Vorschlag. Der Pensionsfonds dürfe nicht länger ein Instrument zur Umgehung der alten und neuen Schuldenbremse sein.