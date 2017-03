Schlagabtausch zu Germanwings-Absturz Lubitz verteidigt Erklärung

Fast zeitgleich zur Schweigeminute für die Opfer des Germanwings-Absturzes ist der Vater des Co-Piloten aus Montabaur vor die Presse getreten. Er erhoffe sich mehr Aufmerksamkeit für die Aussage, dass sein Sohn nicht dauerdepressiv gewesen sei.

Der Vater des Germanwings-Copiloten tritt am Tag des Unglücks vor die Presse

Die Familie des Germanwings-Copiloten Andreas Lubitz sieht sich zwei Jahre nach dem Absturz in einer speziellen Trauersituation. "Wir müssen damit leben, dass wir nicht nur unseren Sohn und Bruder verloren haben", sagte Günter Lubitz, Vater des Copiloten Andreas, am Vormittag in Berlin. Die Familie müsse damit leben, dass ihr Sohn schon zwei Tage nach dem Absturz als Verantwortlicher galt.

Auf der Suche nach Wahrheit

Lubitz rechtfertigte den Zeitpunkt der Pressekonferenz auf den Tag genau zwei Jahre nach dem Unglück. Die Reaktionen wären die gleichen gewesen, "egal welchen Tag wir gewählt hätten". Der Familie sei es darum gegangen, Gehör zu bekommen. "Wie alle anderen Angehörigen sind wir auf der Suche nach der Wahrheit." Sein Sohn habe zum Zeitpunkt des Absturzes nicht an Depressionen gelitten.



Im Einladungsschreiben zur Pressekonferenz hatte Lubitz geschrieben: Die "Annahme des dauerdepressiven Co-Piloten, der vorsätzlich und geplant in suizidaler Absicht das Flugzeug in den Berg gesteuert haben soll", sei nicht zu halten.

"Er war ein sehr verantwortungsvoller Mensch. Ein solches Verhalten passt einfach nicht zu ihm und seiner Persönlichkeit." Günter Lubitz in der Wochenzeitung "Die Zeit".

Der Düsseldorfer Staatsanwalt Christoph Kumpa hatte die Vorwürfe am Donnerstag zurückgewiesen: "Es gibt keine Anhaltspunkte für eine Absturzursache, die nicht auf absichtliches - mutmaßlich suizidales - Verhalten zurückzuführen ist", sagte er. Opferanwalt Elmar Giemulla kritisierte im SWR den Zeitpunkt der Pressekonferenz als Provokation. Die Pressekonferenz sei "ein Schlag ins Gesicht". Das sei "mehr als den eigenen Sohn reinzuwaschen, es geht auf die Kosten der Hinterbliebenen."

Die Ankündigung der Pressekonferenz sorgte für Schlagzeilen

Schweigeminute in Haltern

Zwei Jahre nach dem Germanwings-Absturz gedachten Schüler, Lehrer und Eltern im westfälischen Haltern der Opfer. Zur Zeit des Absturzes um 10:41 Uhr versammelten sich Hunderte Menschen auf dem Schulhof des Joseph-König-Gymnasiums zu Schweigeminuten. Weiße Rosen erinnerten an die 16 Schüler und zwei Lehrerinnen, die unter den 150 Toten waren. Die Schüler und Lehrerinnen der Schule waren auf dem Rückflug von einem Schüleraustausch in Spanien. Die Germanwings-Muttergesellschaft Lufthansa organisierte wie im Vorjahr ein Treffen für etwa 500 Angehörige in Le Vernet in der Nähe der Absturzstelle.