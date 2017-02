Safer Internet Day Opfer wird, wer "anders" ist

Oft würden sich die Täter in Chatrooms oder sozialen Netzwerken als Gleichaltrige ausgeben, sagte Bianca Biwer, Bundesgeschäftsführerin des Weißen Rings. Sobald das Vertrauen erschlichen sei, fragten sie ihre Opfer nach intimen Bildern oder forderten sie zu sexuellen Handlungen auf. Die Möglichkeit des Internets, anonym zu bleiben und sich falsche Identitäten zu geben, spiele Tätern dabei in die Hände. Denn häufig bemerken Minderjährige den Identitätsbetrug nicht.

Eltern sollten ihre Kinder deshalb frühzeitig über die Gefahren des sogenannten "Cybergrooming" aufklären. "Kinder befinden sich in einer Phase, in der sie geformt werden, wichtige Lebenserfahrung machen und besonders schutzbedürftig sind. Leid, das ihnen in dieser wichtigen Entwicklungsphase zugefügt wird, kann zu massiver Traumatisierung führen", so Biwer.