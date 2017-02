Rosenmontagsumzüge in Rheinland-Pfalz Mainz kommt an seine närrischen Grenzen

Zum Tanzen inspirieren 70 im Zug verteilte Musikgruppen mit mehr als 2.300 Musikern, von den ehrwürdigen Haubingern, die 1857 in Mainz gegründet wurden, bis zur "Quätschkomode Basel". Dabei sind auch 120 Reiter, 32 Zugpferde und 92 Fahnen- und Schwellkoppträger.

Die Kosten belaufen sich auf etwa 450.000 Euro. Zur Finanzierung baut der MCV als Veranstalter auf den regen Verkauf von Zugplaketten, die als inoffizielles Eintrittsgeld gelten, und zahlreiche Sponsoren.

Wie die Schwellköpp dürfen auch die Fahnenschwenker in Mainz nicht fehlen

Hundertausende auf den Straßen

Rund 500.000 Menschen werden in Mainz erwartet, bei schönem Wetter etwas mehr. Da weite Teile der Innenstadt für den Verkehr gesperrt sind, empfiehlt sich die Anreise mit Bus oder Bahn. Wer nicht auf das Auto verzichten mag, kann auch versuchen, auf der anderen Rheinseite einen Parkplatz zu finden und mit dem Bus oder zu Fuß über die Theodor-Heuss-Brücke ins Herz der Mainzer Fastnacht zu gelangen.

Der Trierer Rosenmontagsumzug startet mit rund 100 Zugnummern unter dem Motto "Nero An de Porta", traditionell mit bis zu 100.000 Besuchern. Zum Koblenzer Rosenmontagsumzug mit bis zu 5.000 Teilnehmern werden je nach Wetter 100.000 bis 150.000 Zuschauer in der Innenstadt erwartet. Auch in Ahrweiler, Baumholder, Linz und Andernach finden Rosenmontagszüge statt. In Bad Breisig im Kreis Ahrweiler wird der Rosenmontag mit einer Karnevalsmesse eingeläutet - Kostüme sind ausdrücklich erwünscht.

Sicherheit geht vor

In Mainz gibt es ein Fahrverbot für Fahrzeuge ab 3,5 Tonnen. Zufahrtsstraßen werden mit Sperren gesichert, im Einsatz sind rund 1.000 Sicherheitskräfte. In der Innenstadt hat die Polizei Anlaufstellen eingerichtet, die mit Hinweisfahnen gekennzeichnet sind. Ausgewählte Plätze werden mit Kameras überwacht. Mobile Einsatzkräfte sind mit Bodycams ausgestattet.

In Trier sind 200 Polizisten im Einsatz. Auch hier dürfen Fahrzeuge ab 3,5 Tonnen nicht in die Innenstadt. Sie werden an Kontrollpunkten gestoppt. Auch in der Koblenzer Innenstadt existiert während des Umzugs ein Lkw-Fahrverbot. Große Zufahrtsstraßen werden mit Müllfahrzeugen gesichert. Bei Problemen gibt es für Besucher Anlaufstellen von Polizei und Ordnungsamt.

Narren dürfen am Rosenmontag auf recht passables Wetter hoffen

Rosenmontagszug 2016 wurde im Mai nachgeholt

Und das Wetter für die Narren in Rheinland-Pfalz lässt hoffen, dass es zumindest bis zum Mittag überwiegend trocken bleibt. Der Tag begann mit vielen Wolken - aber trocken. Erst zum Nachmittag sollen von Westen her schauerartiger Regen ins Land ziehen. Das hat jedenfalls der Deutsche Wetterdienst (DWD) prognostiziert.