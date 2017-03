Rheinland-Pfalz prüft "gängige Praxis" Beamtensold für Polizeigewerkschafter

Ein Interessenvertreter, der vom Staat finanziert wird? In Nordrhein-Westfalen sorgt der Fall von Polizeigewerkschafter Wendt für viel Unmut. In Rheinland-Pfalz gibt es eine ähnliche Praxis, die nun auf dem Prüfstand steht.

In Rheinland-Pfalz erhalten Polizisten weiterhin Geld vom Staat, obwohl sie für eine Gewerkschaft arbeiten. Wie das Innenministerium am Dienstag mitteilte, ist der Landeschef der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG), Benno Langenberger, zu 100 Prozent vom Dienst freigestellt. Der Vorsitzende des Bundes Deutscher Kriminalbeamter (BDK), Christian Soulier, ist zu 50 Prozent von seiner Arbeit befreit. Er schöpfe seine Freistellung für die Gewerkschaftsarbeit aber nur zu einem kleinen Teil aus. Soulier sagte, es sei doch positiv, dass das Land die Gewerkschaftsarbeit unterstütze. Der Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Ernst Scharbach, ist Personalrat und damit ohnehin freigestellt.

Innenminister Roger Lewentz (SPD) begründet die Freistellungen damit, dass er die Gewerkschaften gleich behandeln wolle. Ein Sprecher des Innenministeriums erklärte weiter, das sei "langjährige Praxis". Auch unter dem vorherigen Minister habe es diese schon gegeben. Die Regelung solle kleineren Gewerkschaften die Möglichkeit geben, ähnlich agieren zu können wie die größere Gewerkschaft der Polizei (GdP). Dennoch kündigte das Innenministerium nun an, die Bezahlung von Gewerkschaftsvorsitzenden im Landesdienst überprüfen zu wollen.

Eine heftig diskutierte Praxis in Nordrhein-Westfalen sorgt derzeit für Schlagzeilen. Dort war der Bundesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt, jahrelang vom Land Nordrhein-Westfalen und von seiner Gewerkschaft bezahlt worden, obwohl er nicht mehr als Polizist arbeitete. Der dortige Innenminister Ralf Jäger (SPD) hatte am Montag dienstrechtliche Ermittlungen angekündigt. In Rheinland-Pfalz erhalten die Polizeigewerkschafter aber nicht von beiden Seiten Bezüge. "Vom BDK bekomme ich 0,0 Euro", sagte Soulier.