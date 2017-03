Rheinland-Pfalz ignoriert Urteil des Bundesverfassungsgerichts Fragwürdige Zulagen für Abgeordnete

Die CDU zahlte insgesamt 155.022 Euro an Zulagen, davon gingen 120.148 Euro an Funktionsträger, die das Bundesverfassungsgericht ausgenommen hatte. Die FDP zahlte Zulagen in Höhe von 69.602 Euro, davon sind 34.778 Euro rechtlich fragwürdige Zulagen an die beiden stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden. Die Grünen gewähren 16.710 Euro an Zulagen, davon 2.760 Euro rechtlich fragwürdig an die stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Die AfD zahlt im Jahr 34.872 Euro Zulagen an ihre Abgeordnete, jedoch im Einklang mit dem BVerG-Urteil.