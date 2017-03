Rheinland-pfälzische Städte buhlen um Anlegeplätze Eine Flussfahrt, die bringt Kohle

von Manuela Hübner

Die Kreuzfahrtbranche boomt, auch auf den Flüssen. Rheinland-Pfalz könnte davon profitieren - wäre da nicht das Problem mit den fehlenden Anlegern. Für 2017 waren auf der Rheinstecke einige neue Steiger geplant, doch werden sie auch rechtzeitig zur neuen Ausflugssaison fertig?

Gemütlich durchs Mittelrheintal, vorbei an Burgen und Schlössern, ein kurzer Landausflug mit Sightseeing in der Landeshauptstadt und zum Sonnenuntergang weiter Richtung Speyer. Für Rheinland-Pfalz bedeuten Flusskreuzfahrten vor allem eins: Touristen, Touristen, Touristen.

Seltener Anblick: ein leerer Anleger am Mainzer Rheinufer

Mehr als 822 Kreuzfahrtschiffe legten nach Angaben der "mainzplus Citymarketing" alleine in Mainz 2016 an. Mehr als 300 von ihnen blieben sogar über Nacht. Zum Vergleich: 2015 waren es noch hundert Schiffe weniger - ein echtes Rekordjahr also. Bei durchschnittlich neun Stunden, die Kreuzfahrttouristen statistisch gesehen in der Stadt weilen, komme man auf drei Millionen zusätzlicher Einnahmen in Einzelhandel und Gastronomie, wie die Tourismusgesellschaft jüngst ausgerechnet hat. Inzwischen beschränke sich die Kreuzfahrtsaison auch nicht mehr nur auf die Monate April bis Oktober, auch der Dezember mit dem Weihnachtsgeschäft spüle regelmäßig ganze Touristenströme an Land.

Auch andere Städte wollen ein Stückchen vom Kuchen abbekommen

Während das in Mainz mit seinen vier dafür vorgesehenen Anlegeplätzen auch problemlos möglich ist - ablehnen müsse man hier kaum ein Schiff - klagten viele kleinere Orte im Land in der vergangenen Saison über einen Mangel an Anlegern. So hat die Stadt Koblenz beispielsweise nur zwei Steiger, die auch von größeren Schiffen angefahren werden können. Für einen weiteren gab es trotz mehrfacher Bestrebungen seitens der Koblenz-Touristik bisher keine Genehmigung. Das liegt in Koblenz und auch in anderen kleineren Städten daran, dass der Bau eines komplett neuen Anlegers mit enormen finanziellen Mitteln, meist hohen sechsstelligen Kosten, verbunden ist. Zudem sind es wahre Mammutprojekte, die das Erscheinungsbild einer ganzen Uferpromenade verändern.

Exzellente Lage: die Rhein-Galerie in Ludwigshafen

Noch schlechter sah es bisweilen in Ludwigshafen aus. Dort konnten Passagiere nur im benachbarten Mannheim an Land gehen, auch wenn sie eigentlich lieber auf der rheinland-pfälzischen Seite shoppen gehen wollten. Ein besonderes Interesse, diese Situation zu ändern, hat die Rhein-Galerie. Mit ihrer exponierten Lage direkt am Ufer könnte die Mega-Mall von Schiffstouristen maßgeblich profitieren. Der Betreiber ECE hat daher bereits im vergangenen Jahr den Bau eines eigenen Anlegers forciert. Doch passiert ist bislang noch nichts. Auf Nachfrage heißt es: "Wenn die Genehmigungen rechtzeitig kommen, wird der Schiffsanleger im Sommer dieses Jahres in Betrieb gehen." Center-Manager Christoph Kaimes rechnet mit jährlich etwa 140 Schiffen, die über das Jahr verteilt dann mehr als 21.000 Menschen in die Geschäfte führen könnten. Realistisch ist das allerdings wohl erst ab 2018.

Gut Schiff will Weile haben

Einen zweiten Anleger planen parallel dazu gerade die Hafenbetriebe Ludwigshafen: Von einem Bau Anfang März 2017 war einst die Rede, gerollt ist aber auch hier noch kein einziger Bagger. Werden also auch in diesem Jahr keine Touristen in Ludwigshafen an Land gehen können? Die Hafenbetriebe geben Entwarnung: "Es ist alles im Fluss in Sachen Anleger!" Die Bekanntmachung des Projekts sei erfolgt, die Ludwigshafener hätten lediglich noch einige Tage Zeit, Einwände gegen die Planungen einzureichen. Man rechne mit einer baldigen Genehmigung der zuständigen SGD Süd.

Länger, breiter, mehr:

135 m lang und etwa 11,5 m breit sind die meisten der neuen Flusskreuzfahrtschiffe. Sie können bis zu 250 Gäste aufnehmen.



In Speyer dagegen ist man schon einen Schritt weiter: Der neue Anleger, der auch "Megaliner" bis zu 135 Metern Länge beherbergen kann, ist fast fertig. Am 20. April soll er feierlich eingeweiht werden. Für die Stadt ein touristischer Coup, denn bisher mussten viele Anfragen der Reedereien und Charterer abgelehnt werden, da die Schiffe für den alten Steiger schlichtweg zu breit waren oder die Fahrrinne nicht ausreichte. Zehn Meter Abstand zwischen liegenden und fahrenden Schiffen sind vorgeschrieben. "Wir haben jetzt schon 100 Anfragen für diesen Sommer", sagt Rita Nitsche, Leiterin der Speyerer Tourist-Information. Man freue sich auf die vielen Touristen aus aller Welt, die nun bald die Stadt besuchen könnten, ohne den Umweg über Mannheim nehmen zu müssen.

