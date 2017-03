Prozess um gewaltsamen Tod einer Hunsrückerin War der Angeklagte vermindert schuldfähig?

Im Prozess vor dem Landgericht Neubrandenburg bescheinigte die psychiatrische Gutachterin dem Angeklagten am Freitag eine "krankhafte seelische Störung". Ob der 51-Jährige zum Tatzeitpunkt im Juni 2016 vermindert schuldfähig war, sei aber unklar, sagte Fachärztin Peggi Grüneberg. Der Angeklagte hatte sich geweigert, mit der Expertin zu sprechen.

Dem Mann wird Freiheitsberaubung und Körperverletzung mit Todesfolge vorgeworfen. Er soll das 32 Jahre alte Opfer in seinem Haus in Alt Rehse bei Neubrandenburg (Mecklenburg-Vorpommern) nackt ans Bett gefesselt, sie mit einer Peitsche geschlagen und ihr Essen und Trinken verweigert haben. Sie starb an den Folgen der Misshandlungen. Die Frau war durch eine TV-Kuppelshow bekannt geworden und aus Rheinland-Pfalz zu dem Mann gezogen.