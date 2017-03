Prozess um gewaltsamen Tod einer Hunsrückerin Fünf Jahre Haft für "Peitschen-Täter"

Der Richter des Landgerichts Neubrandenburg (Mecklenburg-Vorpommern) sprach den 51-Jährigen aus dem norddeutschen Dorf Alt Rehse am Freitag der Freiheitsberaubung und der Körperverletzung mit Todesfolge schuldig. Der Mann habe seine Lebensgefährtin im Juni 2016 nackt ans Bett gefesselt, sie mit einer Peitsche gefoltert und ihr kein Essen und Trinken gegeben, so dass sie schließlich starb. Die Leiche wurde erst Wochen später in seinem Haus entdeckt.