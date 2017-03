Polizei vermutet Brandstiftung Auto von Junges Ehefrau ausgebrannt

Vor dem Privathaus von AfD-Landeschef Junge in Mertloch (Kreis Mayen-Koblenz) ist der Wagen von dessen Ehefrau am frühen Donnerstagmorgen in Brand geraten. Junge selbst vermutet einen Anschlag.

Nach Angaben der Polizei war das Auto in Mertloch (Landkreis Mayen-Koblenz) gegen 3:30 Uhr in Brand geraten und vollständig ausgebrannt. Die Beamten bestätigten, dass es sich um den Wagen der Ehefrau des AfD-Fraktionsvorsitzenden Uwe Junge handelte.

Ein technischer Defekt könne nach den bisherigen Erkenntnissen als Brandursache weitgehend ausgeschlossen werden, so die Polizei. "Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen betraten ein oder mehrere unbekannte Täter das Grundstück, wo sie das am Haus abgestellte Fahrzeug in Brand steckten. Infolge großer Hitzeentwicklung entstand auch ein sekundärer Brandschaden am Gebäude."