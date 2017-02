Polizei mit Narren an Rosenmontag zufrieden Außergewöhnlich wenige Einsätze in Mainz

Die Mainzer Polizei spricht von einer der friedlichsten so genannten Rosenmondnächte überhaupt. Gleiches berichten auch die Rettungsdienste. Im Vergleich zu früheren Jahren habe man nur sehr wenige Menschen wegen Schnittwunden oder anderen Verletzungen behandeln müssen. Auch mussten kaum Betrunkene in die Ausnüchterung gebracht werden.

Ein Grund für den insgesamt friedlichen Verlauf dürfte der heftige Regen mit Windböen gewesen sein, der gegen halb neun am Abend einsetzte. Daraufhin waren alle größeren Außenveranstaltungen abgebrochen worden. Viele Menschen seien dann nach Hause gegangen. Die Polizei meldet insgesamt 109 Straftaten. In den meisten Fällen handelt es sich um Körperverletzungen bei Schlägereien. 26 Menschen wurden vorübergehend festgenommen.

In einem Gespräch mit dem SWR zog Einsatzleiter Achim Zahn am Nachmittag eine erste Bilanz: "Das Sicherheitskonzept greift. Wir können bislang zufrieden sein. Doch der Druck und die Belastung waren sehr hoch. Bisher sind auch die Rückmeldungen zum Lkw-Fahrverbot und zum Sicherheitskonzept positiv." Reinhard Urban, Präsident des Mainzer Carneval-Vereins sagte: "Die Herausforderung war sehr groß, nicht nur wegen der Vielzahl der Teilnehmer, sondern vor allem wegen der Sicherheitsauflagen."

Auch die Polizei Trier zieht nach dem Rosenmontagszug eine weitgehend positive Bilanz. Das Sicherheitskonzept sei aufgegangen. Dennoch musste die Polizei einschreiten. Sechs Strafanzeigen meist wegen Körperverletzung wurden erfasst. Elf Menschen kamen in Gewahrsam. Ein Mann, gegen den seit mehr als einem Jahr Haftbefehl bestand, wurde festgenommen. Außerdem stellte die Polizei zwei Faustfeuerwaffen sicher. Insgesamt seien 180 Polizisten auch mit Videokameras an ihren Uniformen im Einsatz gewesen.

An Weiberfast lief es dagegen für die Polizei in Mainz nicht so ruhig ab. Eine 20-köpfige Männergruppe aus Hessen hatte Einsatzkräfte in eine Falle gelockt und auf die Beamten eingeschlagen. Dabei seien zwei Polizisten leicht verletzt worden, teilte die Polizei am Montag mit.