Pkw-Maut im Bundesrat Rheinland-Pfalz pocht auf Änderungen

Dies würde das Verfahren verzögern - möglicherweise so lange, dass eine Umsetzung der Maut bis zur Bundestagswahl am 24. September nicht mehr perfekt gemacht werden kann. Ob eine Mehrheit für den Vermittlungsausschuss zustande kommt, war am Donnerstag zunächst ungewiss.



Die Nachbesserungen waren nötig geworden, weil sich die EU-Kommission quer gestellt hatte. Am angestrebten Maut-Ertrag von jährlich 500 Millionen Euro und der Vereinbarkeit mit EU-Recht gibt es weiterhin Zweifel. Starten soll die Maut-Erhebung erst 2019.