Petry will nicht als Spitzenkandidatin antreten AfD Rheinland-Pfalz bedauert Petry-Entschluss

Der Landesverband bedaure Petrys Entschluss, "bei dieser so wichtigen Bundestagswahl" nicht als Spitzenkandidatin oder Teil eines Spitzenteams zur Verfügung zu stehen", teilte der stellvertretende AfD-Landesvorsitzende Johannes Paul mit. Weiter heißt es in der Pressmitteilung, die AfD sei "keine Personenpartei, sondern eine Programmpartei. Deshalb sehen wir dem Wahlkampf optimistisch entgegen." Man hoffe aber, dass Petry die Partei im Wahlkampf unterstützen werde, heißt es weiter.

Petry hatte am Mittwoch in einer Videobotschaft auf ihrer Facebook-Seite ihren Verzicht auf einen Spitzenkandidatur erklärt. Als Grund nannte sie unter anderem die anhaltenden Personalspekulationen. Diese hätten die AfD deutlich geschwächt und die Partei in der Wählergunst sinken lassen. Petry ist im Bundesvorstand zunehmen isoliert. Der zweite Bundesvorsitzende Jörg Meuthen, sowie Parteivize Alexander Gauland und der Landeschef von Thüringen, Björn Höcke, gelten als erklärte Gegner Petrys.

Im Februar hatten sich die Mitglieder in einer Abstimmung für ein Spitzenteam und gegen einen einzelnen Spitzenkandidaten ausgesprochen. Die AfD will am Wochenende in Köln ihr Wahlprogramm für die Bundestagswahl im September beschließen.