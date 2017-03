Opel-Übernahme wohl perfekt PSA soll mindestens 1,6 Milliarden Euro zahlen

Die Übernahme von Opel dürfte perfekt sein: Der französische PSA-Konzern als Käufer und die Opel-Mutter General Motors haben am Montag zu einer Pressekonferenz eingeladen.

Löwenhunger auf Opel: Der Autobauer dürfte in Kürze der Marke mit dem Löwen gehören

Der PSA-Konzern mit den Automarken Peugeot und Citroën hat sich mit dem US-Giganten General Motors offenbar auf einen Verkauf von Opel geeinigt. Es wird erwartet, dass bei der Pressekonferenz am Montag um 9:15 Uhr in der Pariser PSA-Zentrale Eckpunkte einer Grundsatzvereinbarung bekanntgegeben werden. Mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten der Nachrichtenagentur Reuters, dass die Opel-Übernahme unter Dach und Fach sei.

Konkret könnten PSA und General Motors am Montag ein sogenanntes Memorandum of Understanding unterzeichnen, eine Absichtserklärung über einen Verkauf von Opel an den französischen Konzern. Anschließend erfolgt eine Prüfung der Bücher, dabei bekommt PSA detaillierte Einblicke in die Bilanz. Laut der französischen Wirtschaftszeitung "Les Echos" soll der Kaufpreis für Opel zwischen 1,6 und 1,8 Milliarden Euro liegen.

Annäherung bei den Pensionsverpflichtungen

Der Verwaltungsrat des PSA-Konzerns habe am Freitag grünes Licht für die Übernahme gegeben, so zwei Insider. Der Kauf solle am frühen Montagmorgen bekanntgegeben werden. General Motors will sich mit dem Verkauf von Opel aus seinem verlustreichen Europa-Geschäft zurückziehen. Insidern zufolge hatten sich die beiden Unternehmen zuletzt in Streitfragen wie dem Umgang mit Pensionsverpflichtungen bei Opel angenähert. Zuletzt wurde über Detailfragen verhandelt.

Einigung bei den Pensionszahlungen

Dabei ging es um die Pensionszahlungen der Mitarbeiter von Opel und Vauxhall in England. Eigentlich muss ein Käufer von Opel diese Zahlungen übernehmen. Gerüchteweise geht es dabei um 4,5 Milliarden Euro. Geld, das PSA nicht komplett zahlen will. Nun sollen beide Unternehmen eine Regelung gefunden haben. PSA soll nicht alle Pensionszahlungen übernehmen, dafür muss das Unternehmen darauf verzichten, bestimmte Modelle der Marke Opel in China zu verkaufen.