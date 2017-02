Opel bald französisch? GM und Peugeot bestätigen Gespräche

Der US-Mutterkonzern General Motors (GM) will sich offenbar von Opel trennen. Gespräche habe es bereits gegeben, bestätigten der französische Autohersteller PSA Peugeot Citroën und General Motors.

GM plant demnach, Opel an den französischen Autokonzern PSA Peugeot zu verkaufen. Ein PSA-Sprecher bestätigte, man prüfe entsprechende Pläne. Eine Vereinbarung könne binnen Tagen verkündet werden. Zu PSA gehören die Marken Peugeot, Citroën und DS. Ziel sei es, die Ertragskraft von PSA zu steigern. Laut General Motors loten die Konzerne verschiedene Möglichkeiten zur Expansion aus, inklusive einer möglichen Übernahme der deutschen GM-Tochter Opel und Vauxhall durch PSA. Es sei jedoch noch ungewiss, ob eine Einigung erzielt werde.

Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hofft, dass eine mögliche Übernahme von Opel durch PSA Peugeot Citroën keine negativen Folgen für den Standort hat. "Für mich als Ministerpräsidentin ist maßgeblich und wichtig, ob am Ende die Marke Opel erhalten bleibt, der Standort erhalten bleibt und die Beschäftigten erhalten bleiben", sagte Dreyer am Dienstag auch mit Blick auf das Opel-Werk in Kaiserslautern. Vielleicht könne es auch neue Optionen für das Werk Kaiserslautern geben.