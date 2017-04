Offene Fragen sollen in Berlin geklärt werden Dreyer bei Opel-Spitzentreffen dabei

Bund und Opel-Länder wollen bei einem Spitzentreffen am Mittwoch in Berlin mehr über den Fahrplan bei der Übernahme des deutschen Autobauers durch PSA erfahren. Vor allem Arbeitnehmervertreter haben noch Fragen an Peugeot-Chef Carlos Tavares.

Demnach wollen insbesondere die Arbeitnehmervertreter von PSA-Konzernchef Tavares hören, wie der angestrebte Eigentümerwechsel von General Motors (GM) zu den Franzosen über die Bühne gehen soll. So pochen Gewerkschaften und Betriebsräte darauf, dass Tarifvereinbarungen mit GM zu Kündigungsschutz und Investitionsplanungen in den Verträgen mit PSA sauber abgebildet sind.

GM und PSA hatten sich Anfang März auf den Opel-Verkauf geeinigt, der bis zum Jahresende juristisch abgeschlossen sein soll. Die Franzosen sollen für das GM-Europa-Geschäft samt der Finanzsparte rund 2,2 Milliarden Euro zahlen. Opel/Vauxhall beschäftigt rund 38.000 Mitarbeiter in sieben europäischen Ländern, die Hälfte davon in Deutschland. Am rheinland-pfälzischen Standort in Kaiserslautern sind 2.735 Mitarbeiter beschäftigt.