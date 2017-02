Warnstreiks im öffentlichen Dienst Demonstration in Mainzer Innenstadt

Viele kamen mit Bussen aus verschiedenen Regionen des Landes nach Mainz. Sie liefen in einer Art Sternmarsch in die Innenstadt und zogen gemeinsam vor das Theater. Dort findet eine Kundgebung statt.

Bereits am Morgen hatten die Mitarbeiter von Autobahnmeistereien, etwa in Landstuhl, Wattenheim (Kreis Bad Dürkheim) oder Ludwigshafen-Ruchheim die Arbeit niedergelegt. Neben den Mitarbeitern der Hochschulen und der Studierendenwerke im Land beteiligen sich auch Beschäftigte von Polizei und Ministerien. Personal der Rheinhessen-Fachklinik in Alzey oder der Rhein-Mosel-Fachklinik in Andernach machen nach Angaben von ver.di ebenfalls mit. Ebenso sind rund 300 angestellte Lehrer, insbesondere von Grund- und Förderschulen, im Ausstand.