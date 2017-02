Norovirus breitet sich weiter aus Schon doppelt so viele Fälle wie 2016

Es greift immer mehr um sich: In Rheinland-Pfalz sind innerhalb der ersten fünf Wochen des Jahres landesweit 729 Fälle von Norovirus bestätigt worden. Das waren etwa doppelt so viele wie im Vorjahreszeitraum.

2016 wurden in den ersten Wochen des Jahres 383 Erkrankungen gemeldet. Ein Trend zu einer heftigen Norovirus-Welle in Deutschland sei aber noch nicht zu erkennen, sagte eine Sprecherin des Robert-Koch-Instituts (RKI) in Berlin. Sie verwies auf die stark schwankenden Fallzahlen der vergangenen Jahre. In der aktuellen Saison könnten die allerdings noch deutlich steigen. "Meistens ist der Gipfel im Februar, manchmal auch im März."