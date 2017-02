Neuschnee in Rheinland-Pfalz Verkehrsbehinderungen und Blechschäden

In der Nacht hat es vor allem in den Höhenlagen in Rheinland-Pfalz geschneit. Lkw steckten auf den schneebedeckten Straßen fest und behinderten den Verkehr. Außerdem gab es einige Unfällen.

In der Region Trier kann es am Samstagmorgen durch Neuschnee zu Verkehrsbehinderungen kommen. Betroffen sind vor allem die Nebenstrecken im Hunsrück. In Idar-Oberstein gab es laut Polizei mehrere Unfälle mit Blechschäden - unter anderem in den Stadtteilen Tiefenstein und Nahbollenbach. Auf der Hunsrückhöhenstraße bei Morbach hingen in der Nacht mehrere Lkw fest.