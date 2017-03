Neues Urteil zu mutmaßlichem Bombenleger 13-Jähriger war zu lange in Anstalt

Im Fall des 13-Jährigen mutmaßlichen Bombenlegers hat die Stadt Ludwigshafen im SWR deutliche Kritik an der Rechtslage zur Betreuung geübt. Nun gibt es ein neues Urteil - aber wo der Junge in Zukunft leben soll, ist weiter unklar.

Das Oberlandesgericht Zweibrücken hat am Freitag eine frühere Entscheidung des Amtsgerichts Ludwigshafen aufgehoben. Nach Angaben eines Gerichtssprechers hat der Amtsrichter damals übersehen, dass er die Unterbringung des 13-Jährigen in einer geschlossenen Anstalt zu lange angeordnet hat. Über die weitere Unterbringung des Jungen aus Ludwigshafen muss das Amtsgericht nun nächste Woche erneut entscheiden.

Seitdem die Behörden den 13-Jährigen wegen zwei gescheiterter Bombenanschläge Ende 2016 in Ludwigshafen ins Visier genommen haben, gibt es ein Hin und Her um seine Unterbringung. Als Minderjähriger ist er noch nicht strafmündig und darf also nicht in Untersuchungshaft.