Früher der Bergbau, heute die saarländische Industrie - das Saarland ist ein großer Arbeitgeber in der Automobilzulieferer-Branche. Bei großen Unternehmen wie etwa Bosch, Michelin und Thyssen-Krupp-Gerlach in Homburg oder dem ZF Standort Saarbrücken arbeiten viele Rheinland-Pfälzer. Aktuell sind 27.000 Menschen aus Rheinland-Pfalz im Saarland angestellt, dahingegen nur etwa 16.800 Saarländer in Rheinland-Pfalz.