Nach Überfall auf Camper in der Siegaue bei Bonn Polizei nimmt mutmaßlichen Vergewaltiger fest

Nach Überfall auf Camper in der Siegaue bei Bonn

Der Täter soll sich an das Zelt des Paares herangeschlichen haben (Symbolbild)

Am Samstagmorgen war Spaziergängern, die mit ihren Hunden unterwegs waren, die Ähnlichkeit eines Mannes mit dem auf dem Phantombild aufgefallen. Sie alarmierten die Polizei. Als der Mann die Polizei sah, warf er seinen Rucksack weg und versuchte, wegzurennen. Er sei aber schnell gestellt und zur weiteren Überprüfung in Polizeigewahrsam gebracht worden.

Der 31-Jährige aus dem Raum Siegburg soll am vergangenen Wochenende ein junges Paar aus Stuttgart beim Zelten überfallen und die 23-jährige Frau vergewaltigt haben. Das Paar hatte im Bereich der Siegaue übernachtet. Seine beiden Opfer bedrohte der Mann mit einer Astsäge, die er zusammen mit einem Rucksack vorher gestohlen haben soll. Laut Polizei zwang der Täter die Frau, das Zelt zu verlassen und vergewaltigte sie dann. Ihrem Freund drohte er mit dem Tod, wenn er der Frau zur Hilfe komme. Nach dem Täter war umfangreich gefahndet worden, auch mit Phantombild. Die Ermittler hatten DNA-Spuren sichergestellt.

Nach dem Zugriff sahen sich die Fahnder den weggeworfenen Rucksack genauer an. Nach ihrer Einschätzung ist es wahrscheinlich der Rucksack, der Teilnehmern einer Grillparty in der Nähe des Tatorts gestohlen worden war, genauso wie die Astsäge. Diese Säge hatte die Polizei ganz in der Nähe des Tatorts gefunden.