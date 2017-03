Nach Beleidigungen durch türkische Regierung Klöckner für Überdenken der Türkeihilfe

Die rheinland-pfälzische CDU-Vorsitzende Julia Klöckner hat sich dafür ausgesprochen, die Finanzhilfen zur Vorbereitung des EU-Beitritts für die Türkei zu überprüfen. In Sachen Rechtsstaatlichkeit sei die Türkei bislang nicht vorangekommen.

Julia Klöckner (CDU) fordert, die finanzielle Zuwendung der EU an die Türkei regelmäßig auf Sinn und Erfolg hin zu überprüfen

Wenn die Türkei im von der EU mit Milliardenzahlungen finanzierten Heranführungsprozess in zentralen Bereichen wie der Rechtstaatlichkeit und der Religions- und Pressefreiheit keine Fortschritte mache, müsse das Folgen haben, so Klöckner. Seit Jahren werde im EU-Fortschrittsbericht kritisiert, dass die Türkei in Sachen Rechtsstaatlichkeit und Religionsfreiheit nicht vorankomme. Das habe sich seit dem gescheiterten Putsch nicht verbessert.