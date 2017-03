Nach Ausschreitungen in Darmstadt Mainz 05 sagt Ultras den Kampf an

Der FSV-Vorstand teilte am Montag mit, er verurteile das Verhalten von Teilen der Mainzer Fanszene beim Spiel in Darmstadt 98 am Samstag (1:2) auf das Schärfste. Im Mainzer Fanblock waren massiv und wiederholt Pyrotechnik, Raketen und Böller gezündet worden. Damit hätten Fans "die Gesundheit anderer Personen erheblich gefährdet", so der Mainzer Vorstand.